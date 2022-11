Fischer: V Evropě nosí uniformu jako hlava státu jen Lukašenko

V čem jste lepší než ostatní kandidáti?

Třicet let pracuji pro stát, mám dvacet let zkušeností z diplomacie, dělal jsem bezpečnostní a strategické otázky. A mám i zkušenost z parlamentu s praktickou politikou. Za čtyři roky v Senátu jsem navrhl desítky usnesení k velmi žhavým tématům a v desítkách případů jsem pro ně získal senátory a senátorky ze všech klubů. Umím pracovat nejen odborně, ale umím i vytvářet silnou nadstranickou podporu a vyjednat ji pro vládu, ať už je taková, nebo onaká. Například ke kauze Vrbětice za předchozí vlády jsme dali kabinetu naprostou podporu.

Kromě toho mám nejlepší školu ve Francii pro nejvyšší státní úředníky na světě. Pracoval jsem osm let s Václavem Havlem. Dostal jsem nejvyšší možné hodnocení od šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Mám pocit, že mám co nabízet.

Proč jste do souboje o Hrad šel, když je vidět, že jsou tady další kandidáti podobného ražení?

Každý je trochu jiný. Paní exrektorka Danuše Nerudová přináší zkušenost s řízením vysoké školy a akademické půdy. Není to poprvé, co kandiduje akademik. A když jste celou svou profesní kariéru v armádě (generál Petr Pavel), tak to je také úplně jiné prostředí než praktická živá politika. Proto jsem přesvědčen, že mám co nabídnout.

Jejich kandidatura je postavena na přesvědčení, že mohou vyhrát. Ale vím, že tam dneska musí být i vysoce politická figura, která umí pracovat s parlamentem a vládou. A to jsem dokázal.

Jste rád, že se Andrej Babiš (ANO) přihlásil do prezidentských voleb?

Jsem připraven se proti němu vymezovat. Ale připadá mi vážné, že Andrej Babiš je připraven zneužít situace, kdy řada lidí má obavy o budoucnost a on jim bude slibovat, že to za ně vyřeší, protože bude třeba s vládou bojovat. Ale prezident by měl s vládou loajálně spolupracovat. Takto je napsaná Ústava.

A proto si myslím, že rétorika, se kterou přichází do kampaně, může znamenat velké oslabení pro ČR. Byl bych velmi obezřetný k tomu, co kampaň přinese, a byl bych připraven na velkou přehlídku populismu.

Babiš slibuje pozitivní kampaň. Tomu nevěříte?

Když Andrej Babiš označil ty, kteří s ním nesouhlasí, za fašisty a nacisty, tak mám za to, že naznačil, že neunese nesouhlas nebo lidi, kteří s ním nesdílejí stejný názor. On nám tu kampaň už v létě předvedl. Pro mne je pořád stejný jako v minulosti. Takže tomu nevěřím. Ale pokud jeho marketingový tým něco pozitivního přinese, rád si to přečtu.

V současné Evropě nosí uniformu jako hlava státu jen Lukašenko, který ani nebyl řádně zvolen. Musíme si hlídat, abychom nepodlehli dojmu, že je to tak v pořádku.

Myslíte, že může uspět?

Pro mne je suverénem volič. Náš základní rámec pro volby prezidenta je svobodná soutěž. Zneklidňuje mě, že Andreji Babišovi patří snad třetina mediálního trhu. Můžeme se dostat do vážného ohrožení, protože v jeho médiích o něm možná uvidíme jen samé pozitivní zprávy. Pokud je mediální trh takto deformován, tak mám obavu, abychom v té soutěži byli svědky skutečně svobodné soutěže.

Hodně se probírá předlistopadová minulost současných favoritů volby. Jak pohlížíte na stíny minulosti, které generála Petra Pavla nyní dohánějí?

Mně to hlava nebere, že tu máme dva kandidáty, z nichž každý musí vysvětlovat svou minulost a své aktivity nejen v rámci KSČ, ale v rámci represivního aparátu, který tady potíral svobodu a demokracii. Třicet let po listopadu je ten stín pořád s námi.

A neodčinil si generál Pavel svou minulost, jak říká?

Mohu vyjmenovat snad všechny náčelníky generálního štábu ČR a nikdy bych si nedovolil je nějak hodnotit. Ale také bych žádnému z nich nedoporučoval, aby kandidoval na prezidenta. V současné Evropě nosí uniformu jako hlava státu jen Lukašenko, který ani nebyl řádně zvolen. Musíme si hlídat, abychom nepodlehli dojmu, že je to tak v pořádku. Oddělení ozbrojených sil od politiky je celoevropská věc. Tady nejde jen o jeho minulost.

Máme za sebou bolestnou zkušenost s prezidentem, který stát nezastupoval, protože to buď nedělal, nebo dokonce vystupoval proti zájmu ČR v zájmu cizí moci ať už Ruska, nebo Číny.

Vy jste si jako slogan zvolil „Česká republika na prvním místě“, což mají na štítu i proruští organizátoři demonstrací na Václavském náměstí. Podobné bylo heslo Donalda Trumpa – America first. Proč zrovna toto heslo?

Vybral jsem ho záměrně, protože mám za sebou dlouholetou práci diplomata, který musí držet vlajku a musí za ni bojovat na prvním místě. To, že se pak musí dohodnout s ostatními, to je druhá věc. Pro mne i jako pro občana je ČR na prvním místě, protože je to moje vlast. Tady jde přece o nějaké pořadí. Mohu prohlásit, že miluju všechny lidi, ale přece jen ty, co mám nejbližší, o ty mi jde nejvíc.

Toto heslo bychom neměli nechat extremistům, okamurovcům nebo těm, kteří nás chtějí vehnat do další závislosti na Rusku. Když na demonstracích někteří říkali, že by šli vyjednávat za Putinem, který si nás chce podrobit, o levném plynu a přitom mávají českou vlajkou, tak je to protimluv.

Suverenita ČR, která není vazalsky, politicky, ekonomicky, energeticky podřízena cizí mocnosti, je velmi důležitá pro budoucnost občanů. Máme za sebou bolestnou zkušenost s prezidentem, který stát nezastupoval, protože to buď nedělal, nebo dokonce vystupoval proti zájmu ČR v zájmu cizí moci ať už Ruska, nebo Číny.

Bojuje především za své impérium a nás bere jako spotřebitele.

Ani s Trumpovou zahraniční politikou protekcionismu to nemá nic společného?

Donalda Trumpa beru jako součást historie USA, ale teď píšeme budoucnost ČR. Ještě bych připomněl, že v minulých dnech se objevila skvělá iniciativa „Bereme si vlajku zpět“, ve které řada aktérů začala říkat, že vlajku nemůžeme nechat extremistům.

Někteří jsou akademici, někteří byli celý život v armádě. Pro mne je ta kariéra generála úctyhodná, ale politika nejsou rozkazy.

Odpovědné vlastenectví, patriotismus či ohled na zájmy občanů ČR jsou základem kvalifikace každého, kdo se do soutěže hlásí. Donalda Trumpa bych sem vůbec netahal, i když anglicky to zní podobně.

Také Andrej Babiš vystartoval s tím, že se bude bít hlavně za zájmy českých občanů. Je v tom rozdíl?

Nechápu ho. Tvrdí, že se bude bít za zájmy českých občanů, přitom bojuje za zájmy svého byznysu. Bojoval tak za své dotace, že se stal největším příjemcem dotací široko daleko a dostal se do vážného konfliktu zájmů. Bojuje především za své impérium a nás bere jako spotřebitele.

Někteří vaši soupeři mají podle průzkumů náskok, třeba i proto, že sháněli podpisy občanů. Jak vidíte své šance na postup do druhého kola?

Pro politika je nejdůležitější, aby měl za sebou test voleb. Dokud jsem to nedokázal, tak jsem nevěděl, o čem se mluví. Ale když to na sebe vezmete, projdete i nefér útoky nebo nepochopením a nakonec zjistíte, že vás občané daleko od bydliště volili, tak jsem si uvědomil, že test voleb může být velkým povzbuzením. Mě, diplomata z Prahy, volili lidé na venkově. V této době jsem měl před pěti lety dvě tři procenta, ale skončil jsem třetí (10,23 procenta). Od voleb nás dělí ještě dlouhá cesta.

Koho byste podpořil ve druhém kole?

Nevím, kdo dodá dostatečný počet podpisů k 8. listopadu, ani neznám politické priority ostatních. A když něco čtu, tak se ptám, jak to budou prosazovat. Někteří jsou akademici, někteří byli celý život v armádě. Pro mne je ta kariéra generála úctyhodná, ale politika nejsou rozkazy.

Který z aktuálních kandidátů je vám nejbližší?

Kdybyste se mě zeptal, kdo je mi nejsympatičtější nebo politicky nejblíž, dám vám pokaždé jinou odpověď. Přibližování, vzdalování neřeším, protože to může šálit zrak. Politicky si můžeme být vyladěnější, než to vypadá. Teď ale za sebou máme první debaty.

Vy se také lišíte svými výroky na adresu gayů a leseb. Naposledy jste v Deníku N uvedl, že se zavedením manželství pro stejnopohlavní páry hrozí obchodování s dětmi. Co jste tím myslel?

Narážel jsem na reportáž, která vyšla na Seznam Zprávách, která mluvila o obchodování s dětmi obecně. To nebylo ve vztahu k této menšině. Takže pokud tady nebudou práva dětí dostatečně garantována, je potřeba, abychom se ozvali. Tato věc mě zneklidnila, a proto jsem na ni upozornil. Ale nebylo to ve vztahu k LGBT komunitě.

Moje osobní přesvědčení je, že manželství je svazek muže, ženy s dětmi.

Ale vy jste to dal do příčinného vztahu. Cituji: „Dneska si děti můžete zabezpečit za úplatu z náhradních mateřství. Kdybychom připustili, že dáme naroveň manželství a stejnopohlavní svazky, posilujeme tím obavy, že se děti budou shánět na trhu a že se s nimi bude obchodovat. Nikdo mě zatím neubezpečil, jak bychom garantovali, že se to nebude dít.“

Myslel jsem to jako asociaci na text, který se tomuto věnoval. Jak je známo, tak náhradní mateřství není zatím v zákoně nijak upřesněné. Ale že bych to dával jako úplnou kauzalitu? Pro mne to byla spíš asociace.

Posléze jste hovořil o tom, že by se měla srovnat práva gayů a leseb s většinovou společností. Protože heterosexuální páry si prostřednictvím náhradního manželství děti pořizují, vypadalo to tak, že u heterosexuálů vám to nevadí, ale u homosexuálů ano.

Zákon o zrovnoprávnění partnerů bez ohledu na to, jestli jsou stejnopohlavní nebo jde o manželství, se má teprve v parlamentu projednávat. Moje osobní přesvědčení je, že manželství je svazek muže, ženy s dětmi. Ale to je moje osobní přesvědčení jako člověka vychovaného v křesťanské rodině.

Naprosto pochopím, když při projednávání ve Sněmovně většina parlamentu prohlásí, že zákon bude mít danou podobu. I na tiskové konferenci jsem se zavázal, že v případě usnesení parlamentu bych to podepsal. Jsem připraven respektovat většinu.

Hovořil jste o robustní většině…

Ale zákon zná většinu, tečka.

Takže když ve Sněmovně projde zákon těsně a Senát ho třeba vrátí, nebude to hrát roli?

V naší zemi prezident nepíše zákony, nemá vůbec legislativní pravomoc, takže bych to podepsal, kdyby to bylo většinou schváleno.

Výrok, který mi připomínáte, je starý pět let. Pochází z diskuse, která byla pro mě velmi nepříjemná a chtěl jsem ji nějak ukončit. Byla to dokonce uzavřená debata, kterou někdo natáčel a pak pustil na sítích. Omluvil jsem se za to nesčetněkrát. Byl to nešťastný výrok a tisíckrát jsem vysvětlil, že bych to takto neřešil.

Znamená to, že byste žádný zákon nevetoval?

Ne. Naopak. Veto prezidenta beru jako krajní prostředek pro mezní situace. Může jít například o bezpečnost státu nebo o případ, že by byly v ohrožení naše závazky ke spojencům a podobně.

Nerovnost sexuálních menšin se hodně týká právě osvojování dětí. Jsme v situaci, kdy si žena-samoživitelka adoptovat dítě může, ale pokud je v registrovaném partnerství, tak nemůže. Byl byste aktivně pro, aby se tato práva srovnala?

Nezlobte se, nejsem specialista. Jak se to potom porovná v zákoně, to nevím. Bude mě velmi zajímat, jak ta debata bude probíhat, protože do ní musí vstupovat řada expertů.

Sdílíte obavy, že výchova dětí stejnopohlavními páry má na ně negativní vliv, ačkoli podle dosavadních poznatků nemá?

Nesdílím.

Už při minulé kampani jste prohlásil, že byste gaye nejmenoval ústavním soudcem, protože by mohl být ve střetu zájmů, pokud by Ústavní soud řešil právě práva gayů a leseb. Ale ústavní soudci se mohou sami pro střet zájmů vyloučit, což by se ale mohlo týkat i heterosexuálních soudců. Co jste tím sledoval?

To je spekulace. Výrok, který mi připomínáte, je starý pět let. Pochází z diskuse, která byla pro mě velmi nepříjemná a chtěl jsem ji nějak ukončit. Byla to dokonce uzavřená debata, kterou někdo natáčel a pak pustil na sítích. Omluvil jsem se za to nesčetněkrát. Byl to nešťastný výrok a tisíckrát jsem vysvětlil, že bych to takto neřešil.

Ale prezident se v takových situacích ocitá mockrát. Nepodlehl byste opět tlaku při nepříjemných debatách?

Nepodlehl. U nás přece stejnopohlavní svazky ještě nejsou úplně zrovnoprávněny, takže mluvíme o něčem, co ještě není v zákoně.

Prezident pak nemá za úkol někoho zkoušet z angličtiny nebo zkoumat jeho vysokoškolské diplomy.

Mám na mysli jakoukoli situaci – ať už mezinárodní vztahy, nebo stejnopohlavní svazky. Nepříjemných, vyhrocených, dlouhých diskusí čeká prezidenta jistě mnoho. Budete tomu umět čelit?

Mám za sebou třicet let práce pro stát. Kdybych měl nějaký problém s menšinami, tak se to dávno ví. Sloužil jsem v zahraničí a vím, jak je svět barevný, kosmopolitní. V Londýně mají premiéra hinduistického vyznání. Tohle je svět, ve kterém žijeme, ve kterém jsem působil a obstál. Tak nevím, proč si klást hypotetické otázky.

Žijeme v zemi, kde Ústava zajišťuje ochranu menšin, svobodu slova, svědomí a vyznání. A proto si myslím, že na tu otázku ani nemusím dál odpovídat, protože třeba v těch mezinárodních vztazích jsem prosazoval zájmy ČR dost dobře.

S Václavem Havlem jsem u těžkých milostí někdy byl a moc dobře vím, že to jsou věci, které si člověk odnáší domů a musí si je protrpět, protože to není černobílé.

Jak byste nakládal s prezidentskými pravomocemi? Jmenoval byste ministry podle návrhu premiéra?

Tam je role prezidenta mnohem menší, než jak se nám snažil Miloš Zeman předstírat. Zapomeňme co nejrychleji na jeho excesy, kdy ustanovil vládu bez důvěry, která zůstávala dlouho u moci. Tyhle věci musejí skončit. To se týká také otázky jmenování ministrů.

Považuji za slušnost, aby prezident věděl, kdo má být ministrem, a považuji za samozřejmost, že premiér mu nenavrhne někoho, kdo je kontroverzní nebo by znamenal bezpečnostní riziko. Prezident pak nemá za úkol někoho zkoušet z angličtiny nebo zkoumat jeho vysokoškolské diplomy. Případně bych se zeptal premiéra, jestli si je jist, že něco nepřehlédl. Pak už má odpovědnost premiér.

Jak byste nakládal s milostmi?

S každou milostí je třeba se seznámit, prezident se musí zeptat expertů, jaké věci tam přicházejí do hry. S Václavem Havlem jsem u těžkých milostí někdy byl a moc dobře vím, že to jsou věci, které si člověk odnáší domů a musí si je protrpět, protože to není černobílé. Rozhodně bych na té praxi, že je prezident uděluje po důkladné úvaze, nic neměnil.

Amnestii byste vyhlásil?

To je rozhodnutí, které je garantováno vládou a které se těsně ve spolupráci s vládou připravuje. Nehodlám mluvit za vládu.

Jak byste vybíral ústavní soudce? V následujícím období jich bude prezident jmenovat 14 z 15 včetně předsedy.

Šel bych do toho jako Václav Havel. Hlídal bych zastoupení všech generací, profesních a životních zkušeností, samozřejmě také žen. A že to nemůže prezident dělat sám, tak to je samozřejmost. A já vím, s kým bych se radil, protože tyto agendy jsem za Václava Havla dělal.

To, jak dlouho bude konflikt trvat, záleží i na nás. Jestli budeme schopni Ukrajině dodat účinnou pomoc a jak v EU najdeme společnou řeč.

Vyznamenal byste bratry Mašíny?

Pokud budeme zjednodušovat velmi složitou historii československé státnosti na otázku bratří Mašínů, tak neděláme dobře. Nicméně bojovali s režimem, který byl i ze zákona pojmenován jako zločinný. Na to je potřeba vzít ohled. Ale také na to, že vystupovali v podstatě jako vojáci, že tak uvažovali. Tyto věci bych si nechal znovu předložit a jsem připraven jejich vyznamenání zvážit. Jinak agendu vyznamenání jsem za Václava Havla zpracovával osobně, takže dobře vím, jak je to těžké.

Jaké vidíte možnosti rozuzlení konfliktu na Ukrajině?

Válka, kterou rozpoutalo Rusko na Ukrajině, je největší válečný konflikt od druhé světové války počtem uprchlíků, civilních obětí, zmasakrovaných, počtem vypálené dělostřelecké munice, počtem tisíců kilometrů, na nichž se nyní bojuje, ale i materiálních ztrát. To je hrůza.

To, jak dlouho bude konflikt trvat, záleží i na nás. Jestli budeme schopni Ukrajině dodat účinnou pomoc a jak v EU najdeme společnou řeč. Zdá se mi, že je to pozoruhodně úspěšné období, kdy si EU dokázala uspořádat priority. Ale to nejdůležitější nás ještě čeká. Bude zima a naši předkové za naši svobodu umírali na frontových liniích. Nás čeká, že se budeme muset uskromnit a snížit si teplotu v našich obydlích. Ale tohle je cena, kterou musíme umět přinést, jinak to rozuzlení bude v rukou válečného zločince Vladimira Putina.