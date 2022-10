Fischer: Babiš chce zneužít situace a obav lidí

„Připadá mi vážné, že Andrej Babiš je připraven zneužít situace, kdy celá řada lidí má obavy o budoucnost. A on jim bude slibovat, že to za ně vyřeší, protože bude třeba s vládou bojovat. Ale prezident by měl s vládou loajálně spolupracovat. Takto je napsaná Ústava,“ připomněl senátor v reakci na Babišova slova o tom, že vláda údajně málo pomáhá lidem.