Diviš brzdí. Vstup Ukrajiny do NATO by podpořil

„Ukrajina nemůže v současné situaci do NATO vstoupit, protože nesplňuje všechny podmínky pro vstup včetně toho, že nekontroluje své vnější hranice. A v NATO neexistuje možnost členství země, která nekontroluje svou vnější hranici, proto že tato hranice by se stala vnější hranicí celého společenství,“ napsal Novinkám Diviš.

Přestože neexistuje v dokumentech aliance kritérium podmiňující vstup zájemce do NATO kontrolou své vnější hranice, jen těžko si lze asi představit, že by členové aliance byli ochotni mezi sebe přijmout partnera, který je uprostřed válečného konfliktu. V takové chvíli by totiž do hry už musely vstoupit články 4 a 5.