Klíč k ukrajinskému úspěchu? Macgyverizace armády

Digitálně propojené stíhačky, zbraně i zpravodajské systémy. O to Pentagon usiloval celá desetiletí a musel na to vynaložit miliardy dolarů. Ukrajina si v posledních deseti měsících zvládla obstarat to samé – a výrazně levněji. Taková „macgyverizace“, píše list Wall Street Journal s odkazem na slavný seriál o agentu MacGyverovi.

Foto: Profimedia.cz Ukrajinští vojáci dodávají humanitární pomoc lidem v Bachmutu