Den s prezidentským kandidátem: Vášnivý motorkář Petr Pavel běhal i rozléval svařák

Je sobota 10. prosince, půl deváté ráno. Ze dveří rodinného domu v obci Černouček nedaleko Roudnice nad Labem vychází armádní generál ve výslužbě, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a expředseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel. Na sobě má sportovní oblečení, je už připraven na první bod svého programu - běh na podporu předčasně narozených dětí v pražské Stromovce.

S úsměvem se pozdravíme a společně usedáme do auta. Během zhruba čtyřicetiminutové cesty Pavel kromě odpovídání na dotazy Novinek vykládá příhody ze svého života. Konverzace volně plyne a skáčeme od tématu k tématu, Pavel například vzpomíná na to, jak dostal v Praze pokuty za parkování na modrých zónách či se pozastaví nad tím, jak dlouho v Česku trvají mnohdy chaotické opravy silnic.

„Člověka musí bavit to, co dělá. Snažíme se o autenticitu. Nechci se přizpůsobovat něčemu, jen aby to dobře vypadalo. Když to budu dělat, tak mě to nebude bavit,“ popsal Pavel svůj přístup ke kampani.

Ve Stromovce na Pavla čeká několik desítek lidí, kteří se chtějí s prezidentským kandidátem, navzdory mrazivému počasí, proběhnout pro dobrou věc. Akci zaštítila organizace Rozběháme Česko, se kterou Pavel a jeho tým dlouhodobě spolupracují. Tentokrát si organizace vybrala na podporu spolek Nedoklubko zacílený na pomoc rodičům předčasně narozených dětí.

Bez větších problémů Pavel uběhl zhruba čtyři kilometry. „Byla to taková rozcvička, byl to nádherný začátek dne,“ řekl Novinkám po doběhnutí. Normálně prý běhá okolo pěti až deseti kilometrů, na čas ale nehledí a dělá to podle pocitu.

„Snažím se vždy dělat rozhodnutí založené na, pokud možno, co nejvíce informacích, ale hlavně podle toho, co cítím jako správné,“ reagoval na dotaz, zda stejně jako v běhu, tak i v životě se řídí spíš svými pocity.

Okolo poledne se Pavel setkal při obědě se svými podporovateli v jedné z malých vináren v Praze 7. Hned po příchodu si prezidentský kandidát nenechal ujít možnost ochutnat oranžové víno. „Nikdy jsem nepředstíral, že jsem abstinent, ale vždy si jsem schopen hlídat, co je přijatelné, a co ne,“ přiblížil jeden z favoritů klání svůj vztah k alkoholu.

K jídlu si dá víno, nepohrdne však ani ochutnávkami hořkých piv z malých rodinných pivovarů.

Po degustaci, poctivém vývaru a obložených chlebíčcích jsme s Pavlem zamířili do Karlína. Zde se společně se svou manželkou Evou postavil za pult stánku se svařákem. Heslem jeho kampaně je „řád a klid“, stejný přístup podle Evy Pavlové razí i doma. A i ve stánku to bylo patrné, zatímco Pavel rozdával červený svařák a nezapomínal do každého dát naloženou „švestičku“, jeho žena nalévala bílý a zapisovala počty vydaných nápojů.

Vzít si svařák od prezidentského kandidáta přišlo několik desítek lidí, Pavel s každým prohodil pár slov. „Je mi blízké pořádat věci, které dávají lidi dohromady,“ řekl Novinkám uchazeč o Hrad s tím, že i v roli prezidenta by v tom rád pokračoval.

„Jakákoliv aktivita, která přiměje lidi k tomu se hýbat, tak je záslužná, protože je to odvede od běžných věcí. Rád se nechávám inspirovat lidmi, kteří mají různé nápady,“ dodal.

Následně si potenciální prezidentský pár obul brusle a vydal se společně ruku v ruce brázdit ledovou plochu na přilehlém kluzišti. I při prezidentské kampani si Pavel najde chvíli čas na občasné hraní hokeje s přáteli, brusle tedy zvládl bez zaváhání. Stejně jako jeho manželka, v minulosti taktéž vojačka.

Ačkoliv rodina nebyla z Pavlovy kandidatury na Hrad příliš nadšená, postupně se dle svého uvážení zapojila. „Když se o tom doma zmínil, tak reakce nejdřív nebyla, že bych jásala,“ přiblížila Novinkám Pavlová své první dojmy.

Jako první dáma by chtěla být vidět a pomáhat potřebným. „Chtěla bych být manželkou prezidenta, která je viditelná, doprovází ho a má svá témata,“ přiblížila Novinkám Pavlova žena.

„Je pro ni naprosto přirozené pečovat o slabší, věnovat se nejen problematice dětí, starých lidí, ale také samoživitelek, případně žen, které jsou obětí nějakého násilí. V poslední době byla zaměstnaná v mediační agentuře a pomáhala řešit spory,“ doplnil Pavel.

Vášnivý motorkář

V teplejších dnech kampaně Pavel vyrážel za občany jakožto vášnivý motorkář na motorce, v chladný prosincový den ji nechal doma. V případě svého zvolení by se však této záliby nerad vzdával. „Chápu, že prezidentská funkce s sebou nese různá omezení, ale i tak se dají domluvit pravidla. Když mohl prezident Klaus jezdit na sjezdovce, proč by nemohl případný prezident Pavel jezdit na motorce,“ nadhodil s úsměvem Pavel.