ČT nabízí Nově a Primě velkou prezidentskou debatu

Česká televize nabídla komerčním televizím Nova a Prima uspořádání společné Národní prezidentské debaty, a to před prvním i druhým kolem voleb. Televize by podle představ ČT debaty společně připravily a každá by měla zastoupení moderátora.

Foto: Právo, Novinky Kandidáti na prezidenta. Zleva Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš

