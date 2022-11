Koho chtějí za prezidenta bývalí kandidáti na Hrad

Za sympatickou dámu označil Nerudovou. „Nicméně zatím jsem od ní ještě neslyšel, proč by se vlastně chtěla stát naší prezidentkou,“ podotkl Schwarzenberg. Dobrým prezidentem by podle jeho mínění mohl být i Pavel Fischer, škodí si však prý některými svými výroky.

Bývalý senátor za ČSSD Jiří Dienstbier, který skončil v roce 2013 čtvrtý za Janem Fischerem s více než 16 procenty, už je rozhodnutý. „Pro mě je to v tuto chvíli jasná volba, já bych podpořil pana Josefa Středulu. Ze sociálně-demokratického hlediska je přirozeným kandidátem, který se snaží o sociálně spravedlivé uspořádání ve státě, přirozeně i z pozice předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů. Je to přirozený reprezentant sociálně citlivého pohledu na svět,“ řekl Novinkám.

Naopak tím, koho by na Hradě viděl jen nerad, je Babiš. „Doufám, že lidé do čela státu nebudou volit někoho, kdo nereprezentuje žádný zřejmý názor, kromě svých vlastních zájmů, a kdo je pro tyto vlastní zájmy i trestně stíhán,“ dodal pro Novinky.

„Babišova kandidatura mě mrzí. Mohli jsme si vybírat mezi několika prozápadními kandidáty, z nichž každý má své plus i minus, ale vesměs jsou přijatelní. Takhle jsme zase tam, kde minule: ‚kdo porazí Babiše?‘ is the new ‚kdo porazí Zemana?‘, ta hlavní a vlastně jediná otázka. Škoda,“ napsal.