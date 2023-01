Babiš: Po konci v politice bych se asi vrátil do Agrofertu

„Když skončím v politice, tak ty svěřenské fondy otevřu a vrátím se. Jestli se vrátím do čela, to nevím, ale určitě tam můžu nějak pracovat nebo pomáhat. Ale dřel jsem celý život, takže už nebudu asi moc pracovat,“ přiblížil Novinkám Babiš.

I kvůli tomu Evropská komise v minulých letech šetřila, zda Babiš skutečně není ve střetu zájmů, protože podle ní má i po uložení do fondů na ně vliv a zájem na hospodářském úspěchu skupiny. Po dobu šetření Brusel pozastavil proplácení dotací Agrofertu, to se však změnilo v listopadu, kdy to opět u většiny společností ze skupiny povolil. Babišovy fondy spravují ředitel Agrofertu Zbyněk Průša a hlavní advokát skupiny Alexej Bílek.

„To, že jsem finální majitel, to je pravda, ale nemám žádné příjmy, žádné dividendy jsem si nebral a nemám na ni vliv. Takže jsem vyhověl českému zákonu. V rámci svěřenských fondů jsou tam nějaká práva a povinnosti a dokud to tam je, tak já nemám právo, neovlivňuju, neřídím a nemám na to vliv. A věřte mi, že si na to dávám setsakramentský pozor, “ řekl Babiš.