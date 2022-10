ANO nasadí kandidáta na Hrad. Pokud ne, vydělá na tom Středula, míní odborníci

„Klíčové je, jestli Andrej Babiš, pokud se rozhodne sám nekandidovat, vyšle do prezidentské volby někoho jiného. S jeho podporou by jak Havlíček, tak Schillerová mohli být kandidáti, kteří získají hlasy voličů ANO. Nepředpokládám, že to hnutí vzdá, vyklidí pole a nezúčastní se prezidentské volby,“ řekl Novinkám Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd.

Když ANO svého kandidáta na Hrad nenasadí, zklame své voliče. „Nevěřím tomu, že se ANO stáhne. I kdyby chtěl být Babiš znovu premiérem, tak musí být zadobře s prezidentem. Protože příští prezident jmenuje nového předsedu vlády. Že by ANO nezáleželo na tom, kdo bude prezidentem a jen se podívalo, jak to dopadlo? Tomu naprosto nevěřím,“ dodal.

Kandidátovi ANO pomohou „nevoliči“

S výsledky voleb podle Kosteleckého významně zamíchá společenská situace. Průzkumy veřejného mínění, které tvrdí, že Babiš nemá šanci vyhrát ve druhém kole prezidentské volby, tudíž nelze zatím brát vážně. „Volby jsou v lednu. Kdovíjak to bude. Kdoví, jestli budou mít lidé zatopeno, kolik budeme mít plynu, kolik bude všechno stát peněz,“ poznamenal.

Připomněl zároveň, že Babiše nebo jeho kandidáta mohou volit i ti, kteří obvykle k volbám nechodí. „Nevoliče“ se před pěti lety podařilo zmobilizovat i Miloši Zemanovi. „Když bude účast 65 nebo 70 procent voličů, tak se zúčastní ti voliči, kteří obvykle k volbám nechodí,“ podotkl Kostelecký.

To, jakým způsobem se hnutí ANO postaví k volbám prezidenta, je klíčové také pro šance předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly. „Zatím nemá podporu voličů ANO, kteří počítají s tím, že budou volit Babiše nebo někoho z jeho jádra spolupracovníků. Ale kdyby nakonec šlo do tuhého a druhé kolo volby by bylo „Pavel Fischer proti Josefu Středulovi“, tak by volili spíš Středulu,“ myslí si Kostelecký.

Osobně se však domnívá, že ANO postaví svého kandidáta. Ten by pak mohl uspět více než samotný předseda. „Lidem, kterým vadí Andrej Babiš, by Karel Havlíček (exministr průmyslu) nebo Alena Schillerová (exministryně financí) tolik vadit nemuseli. Nebo se změní jejich motivace, nepůjdou volit „proti Babišovi“, když tam Babiš nebude,“ domnívá se sociolog.

Jeho kolega a ředitel agentury STEM Martin Buchtík také počítá s tím, že se ANO voleb zúčastní. „Hnutí ANO kritizovalo vládní koalici, že není schopná nasadit vlastního kandidáta. Proto myslím, že Andrej Babiš bude chtít nasadit někoho svého. Rétorika je poměrně ostrá,“ řekl Novinkám.

Připomněl úterní rozhodnutí vlády Petra Fialy (ODS), která v prezidentské kampani podpořila kandidáty generála Petra Pavla, senátora Pavla Fischera a bývalou brněnskou rektorku Danuši Nerudovou. Ke všem třem se Babiš nevybíravě vyjádřil. Pavla označil za bývalého komunistického rozvědčíka, Fischera za člověka, který chce diskriminovat homosexuály a Nerudovou zase za „nevýraznou dámu bez jasného názoru na cokoliv“.

ANO čeká na růst frustrace

Protože Babiš nerad prohrává, je podle šéfa STEM ve svízelné situaci. „Ze všech dat, která jsme dosud analyzovali, žádný kandidát hnutí ANO, tedy ani Schillerová, Babiš ani Havlíček nevyhraje ve druhém kole. To se ale může změnit rostoucí frustrací voličů. A na to oni čekají do poslední chvíle,“ myslí si Buchtík.

Kandidát ANO má podle něj šanci v prezidentských volbách získat voliče, kteří ANO obvykle nevolí. „V prvním kole by dostal 15 až 20 procent hlasů, což by asi mohlo stačit na postup do druhého kola. Potom by musel aktivizovat voliče spíš negativní motivací, tedy onálepkovat protikandidáta jako někoho, kdo je nepřijatelný. A vyburcovat voliče, aby šli volit proti něčemu než pro něco,“ dodal.

Souhlasí s tím, že voliče hnutí by mohl oslovit i Středula. „Ale nemyslím si, že je to pravděpodobná varianta. Že by hnutí ANO nikoho svého nenasadilo, nebo nedalo někomu jasnou podporu,“ dodal.

Podle marketingového experta Pluhaře šance Babiše na zisk křesla na Hradě klesají. „Ještě v červenci průzkum Medianu hodnotil jeho zisk na 25,5 % hlasů, v srpnu podpora mírně klesla na 23,5 % hlasů. Ve výsledcích tak ještě není zohledněna tvrdá kampaň z komunálních a senátních voleb. Právě čísla za září podle mě rozhodnou o tom, jestli se Babiš o prezidentský úřad utká,“ řekl Novinkám.

Politologové: Prohra ANO je další důvod, aby Babiš vzdal prezidentské ambice Domácí

Babiš podle něj sice umí skvěle mobilizovat své příznivce, s nimi se však k volbám zvedají i jeho odpůrci. „To by nejspíš zapříčinilo jeho prohru ve druhém kole. V něm totiž voliči často volí přijatelnějšího kandidáta. Další možností je, že by do voleb nasadil přijatelnějšího Karla Havlíčka nebo Alenu Schillerovou. Proti Schillerové mluví, že neuspěla ve volbách v Brně ani v městské části Komín, kde kandidovala. To bylo překvapení, protože v parlamentních volbách posbírala na jižní Moravě 23 tisíc preferenčních hlasů. Nemyslím, že výraznou změnu by přinesl také Karel Havlíček nebo další čelní osobnosti hnutí ANO,“ řekl Novinkám.

ANO to podle něj bude mít složité i v momentě kdy podpoří některého z nezávislých kandidátů. Ke zvážení by mohla být taková podpora pro Středulu. „Babišova vláda byla štědrá k zaměstnancům i důchodcům a Středulově zatím nevýrazné kampani by pomohly znalosti i prostředky Babišova marketingového týmu. Zároveň je Josef Středula dostatečně silná osobnost, aby nebyl svými voliči vnímaný jako Babišova loutka,“ myslí si Pluhař.

Středula by se pak ve volbách mohl stát protipólem pravostředové Fialovy vlády. „A se zhoršující se hospodářskou situací voliči určitě budou hledat důvěryhodného zastánce svých zájmů,“ uzavřel Pluhař.