Babiš do „polistopadového kartelu“ nově zařadil Kollera či Kluse. Výsledek ANO je zklamáním, uznal

„Druhé kolo do Senátu není úspěchem hnutí ANO. Měli jsme devatenáct kandidátů, výsledek je pro nás zklamáním v tom, že našich sedm kandidátů prohrálo těsně,“ zhodnotil výsledek voleb Babiš, který však zároveň připomněl, že podle něj komunální volby vyhrálo právě ANO.

Volby do Senátu

„Vystrčil celou kampaň lhal a lhal i dnes, že jsme mobilizovali. On si vymínil, že v Jihlavě nebude mít žádné protikandidáta z koalice Spolu. Kdo tady bojoval za pana Vystrčila? No pan Koller, Klus, Kalousek, to je ten polistopadový kartel,“ rozšířil Babiš svou kritiku koalice Spolu i na zpěváky, kteří ve čtvrtek podpořili na předvolebním koncertě Vystrčila.