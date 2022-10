ANO dostalo výprask

Ačkoliv v druhém kole senátních voleb svádí souboje o křeslo v horní komoře devatenáct kandidátů ANO, tak do úspěšného konce to dotáhnou zřejmě pouze dva nebo tři. Křeslo v Senátu má jisté pouze někdejší poslankyně ANO Věra Procházková za Karlovy Vary, reálnou šanci má také ředitel mošnovského Letiště Leoše Janáčka Jaromír Radkovský (ANO) v Novém Jičíně či Ladislava Brančíková v Hodoníně. Z první kola pak přímo do Senátu postoupil krnovský lékař Ladislav Václavec. Konečná bilance tedy může být zisk maximálně čtyř senátorských křesel z celkově 24 postavených kandidátů.

Foto: Luboš Pavlíček, ČTK Závěrečným mítinkem vyvrcholila volební kampaň senátorské kandidátky hnutí ANO Jany Nagyové (vpravo). Zleva Andrej Babiš a Klára Dostálová.

Článek Hnutí ANO v senátních volbách od svého založení příliš nezáří. Sám předseda hnutí Andrej Babiš dlouhodobě tvrdí, že senátní volby „neumí.“ Ani nyní druhé kolo na této bilanci příliš nezměnilo. ANO postavilo své kandidáty ve 24 obvodech z celkových 27. V prvním kole senátorské křeslo přesvědčivě získal lékař Ladislav Krnovec, když na Bruntálsku dostal 58 procent všech hlasů. Do druhého kola pak postoupilo celkem 19 kandidátů ANO, do vítězného konce to však dotáhl málokterý z nich. Jisté už je, že své šance proměnila v Karlových Varech někdejší poslankyně ANO Věra Procházková, která poráží protikandidátku za SPD Evu Chromcovou. Výsledky 2. kola senátních voleb najdete zde. V Novém Jičíně má šanci zvítězit ředitel mošnovského Letiště Leoše Janáčka Jaromír Radkovský (ANO) nad kandidátkou koalice Spolu Ivanou Váňovou. Radkovský zvítězil v prvním kole, nyní však svádí velmi těsný souboj s Váňovou. Debakl v Jihlavě Napínavý souboj probíhá také v Hodoníně, kde se šance přelévají mezi ředitelkou Centra služeb pro seniory v Kyjově Ladislavou Brančíkovou kandidující v barvách ANO a starostkou Dolních Bojanovic Evou Rajchmanovou podporovanou SPOLU. Sečteno je zde téměř 80 procent hlasů a rozdíly jsou minimální. V prvním kole zde zvítězila s náskokem přes půl procentního bodu Rajchmanová. Zřejmě nejvýznamnější porážku ANO zaznamenalo v Jihlavě, kde proti dosavadnímu šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) postavilo Janu Nagyovou (dříve Mayerovou), která aktuálně sedí jako obžalovaná společně se šéfem hnutím Andrejem Babišem před pražským městským soudem v kauze Čapí hnízdo. Vystrčil získal přesvědčivých 60 procent hlasů proti necelým 40 procentům Nagyové.