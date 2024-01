Výzkumníci objevili nový typ antibiotik. Ničí i odolné bakterie

Bakterie známé i pod zkratkou Crab jsou rezistentní vůči běžným antibiotikům, Světová zdravotnická organizace (WHO) je proto považuje za jedny z nejnebezpečnějších patogenů.

„Bakterie Crab jsou častou příčinou infekcí v nemocnicích, zejména u lidí na ventilátorech. Tento patogen není nijak agresivní, ale je odolný vůči mnoha různým antibiotikům, takže léčba je velmi obtížná,“ řekl deníku The Guardian mikrobiolog Andrew Edwards z univerzity Imperial College.

Podle něj je nový objev slibný vzhledem k tomu, že bakterie patří do skupiny tzv. gramnegativních bakterií. Gramnegativní bakterie je podle studie mimořádně obtížné zneškodnit, protože jejich cytoplazmatická membrána je obklopena vnější membránou, která blokuje vstup většiny antibiotik. Konkrétně tyto bakterie odolávají antibiotikům díky buněčné stěně tvořené lipopolysacharidy (LPS).

„Poprvé jsme objevili něco, co funguje tímto způsobem, takže jde o jedinečnou záležitost co do chemického složení i mechanismu účinku,“ dodal.