Výzkumníci popsali „podivný protein“. Pomůže proti odolným bakteriím

„Když se dnes mluví o škrtech ve výdajích na vědu, málokdo si uvědomuje, jak je taková dlouhodobá mezinárodní spolupráce křehká. To, co se buduje a do čeho se investuje několik let, se dá i za jediný rok zničit,“ poznamenal Zdeněk Kameník z MBÚ AV ČR.