Chybí léky na deprese. Může to ohrozit stovky pacientů

Lékaři budou podle náměstka přes systém elektronických receptů o nedostupných lécích informování. Za co mohou lék zaměnit, poradí i odborná psychiatrická společnost.

„Dovolím si odhadnout, že to mohou být stovky pacientů, u kterých bude nutné nějaký zásah (v předepisování léku - pozn. red.) provést,“ řekl člen výboru Psychiatrické společnosti, psychiatr Martin Anders.

Nemusí jít nutně hned o výměnu léku, ale třeba úpravu dávkování. Lékaři by podle něj měli uvážlivě předepisovat opakovací recepty. Kontrolovat by také měli v lékovém záznamu, zda už pacientovi daný lék nepředepsal jiný specialista.

To je častým důvodem, proč lidé antidepresiva nadužívají a vytváří si na nich časem závislost. Tu má v současnosti v Česku kolem 200 tisíc lidí, nejen na antidepresivech.

S úzkostí nebo depresí se podle Svazu zdravotnicích pojišťoven v Česku léčí zhruba 700 tisíc lidí. Za posledních 20 let se spotřeba antidepresiv a anxiolytik zvýšila šestinásobně.

To jsou ale jen potvrzené diagnózy. Nedávný průzkum Národního duševního zdraví také odhalil, že známky střední až těžké deprese vykazuje 40 procent dětí, úzkosti má třetina z nich.

Problémy byly v minulosti i s nelegálními reexporty těchto léků do ciziny.

Do konce roku má podle náměstka dorazit do Česka také zhruba 50 tisíc balení antibiotických sirupů pro děti. Prvních 18 tisíc balení bylo zajištěno přes mimořádný dovoz a rozvážet se začnou do lékáren v příštích dnech.