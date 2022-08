Ve většině krajů mají školy místa pro ukrajinské děti. Někde oddělené třídy

Do mateřských, základních a středních škol v září nastoupí i desítky tisíc ukrajinských dětí. Některé z nich už do nich chodily v minulém školním roce, když opustily svou zemi po napadení ruskou armádou, pro část to bude premiéra. Přesné počty budou školy, samosprávy a MŠMT upřesňovat v září. Ve většině krajů budou kapacity škol zřejmě dostatečné a děti začlení do běžných tříd.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ilustrační foto