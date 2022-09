Ubývá míst pro uchazeče o maturitní obory

V kombinaci se sílícími ročníky absolventů ZŠ se stávají maturitní obory méně dostupné. Už loni byl počet volných míst pro uchazeče v porovnání s průměrem za posledních sedm let nižší. A to by příští rok mělo základní školy opustit o deset tisíc mladých lidí víc než letos.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Ilustrační foto

Článek Přitom ministerstvo školství maturitní vzdělávání, zejména všeobecné, podporuje. Stejně tak je o ně zájem ze strany rodičů i samotných dětí. Kapacity by se tedy měly spíš rozšiřovat. Jenže na čtyřletých maturitních oborech průměrná naplněnost prvních ročníků v letech 2014 až 2021 činila 67,4 procenta, ale v samotném roce 2021 to bylo 79,1 procenta. V případě čtyřletých gymnázií to bylo 87 a 94 procent. Konkrétně bylo v sedmiletém průměru na čtyřletých gymnáziích k dispozici 14 047 míst a přijato bylo 12 244 uchazečů. Loni bylo míst už jen 13 941 a 13 081 přijatých. A ze statistik také plyne, že se podíl mladých lidí přijatých na gymnázia snižuje. Zatímco ve školním roce 2014/15 se na ně dostalo 12 procent ze všech teenagerů přijatých na střed- ní školy, loni to bylo 11,5 procenta. Sněmovna vyzvala vládu, aby dala více peněz na kapacity škol Věda a školy Nabídka volných míst se v každém kraji různí, ale třeba letos byl znát přetlak u přijímaček na gymnázia v Praze. Druhá kola přijímaček gymnázia vesměs nevypisovala, a to ani ta, jež se neřadí mezi elitu. Plné stavy měla už po prvním kole. Ale také některé střední odborné školy zvýšily hranici pro přijetí, jelikož si mohly pro vysoký zájem vybírat. „Bude těžší se dostat na konkrétní školu v hlavním městě. Na gymnáziích v Praze, kam se hlásí mnoho žáků ze Středočeského kraje, je převis přihlášek víc než pětinásobný. U víceletých gymnázií až osminásobný. Ve většině krajů se převis přihlášek na gymnázia pohybuje mírně nad dvojnásobkem,“ řekla Právu hlavní analytička Národního pedagogického institutu (NPI) Hana Novotná. Inovace vzdělávacích oborů má zlepšit uplatnění absolventů SŠ na trhu práce Věda a školy Ministr Balaš je zjištěním zděšen Podle ní to pak mají těžší například i uchazeči o gymnázia v Královéhradeckém kraji, kde je méně víceletých gymnázií. Obecně platí, že počty míst na středních školách určují zejména krajské úřady coby většinoví zřizovatelé středních škol. Přestože potíže mohou být zatím jen regionálního charakteru, za rok se konkurence mezi uchazeči ještě navýší a horko u přijímaček může být i v dalších městech. Loni totiž bylo evidováno 105 213 osmáků, což bylo o deset tisíc více než tehdejších deváťáků. Balaš: Je lepší topit ve škole. Online výuka plyn neušetří Věda a školy Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) si právě řešení nedostatku míst na maturitních oborech, zejména na gymnáziích, vytkl jako jednu z akutních priorit. „Úplně jsem se zděsil, když jsem zjistil, že nejsou dostatečné kapacity, aby výborní žáci ze základní školy mohli studovat na středních školách. To je opravdu třeba urychleně řešit,“ řekl Právu ministr krátce po svém nástupu před prázdninami. „Bude to nesmírně složité, ale nemůžeme nechat odplynout generaci nadaných mladých lidí a nedat jim možnost rozvíjet se tímto způsobem,“ dodal.