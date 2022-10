Týden Akademie věd přibližuje výzkum technologií, nabízí i besedy o problémech dneška

Během popularizačního festivalu Týden Akademie věd ČR lidé nahlédnou do procesu restaurování keramiky, vývoje biotechnologií a robotů či do tradičního tibetského stanu. Letošní novinkou je cyklus besed s vědci o palčivých problémech současnosti. Akce se konají v Praze a na dalších místech v Česku. Začaly v pondělí 31. října, potrvají až do neděle 6. listopadu. Vstup je zdarma.

Foto: Akademie věd ČR Z Týdne AV ČR 2019