Svíticí enzymy využijí ve vědě i v ulicích, čeká se na patent

Do dvou let by mohla brněnská Masarykova univerzita získat patent na využití tzv. luciferázy. Jde o enzymy umožňující živočichům svítit, které mohou pomoci ve vývoji léčiv nebo k lepší diagnostice nemocí. Světélkující enzymy mají doslova neuvěřitelný potenciál. S jejich využitím lze např. také geneticky upravit stromy tak, aby do noci tlumeně svítily jako ty ze sci-fi filmu Avatar.

Foto: Veronika Nováková, Recetox, Masarykova univerzita Laboratorní ukázka vytváření modrého světla luminiscenčními bakteriemi