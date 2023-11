U rakoviny slinivky sehrává nejdůležitější roli včasné odhalení

Jediná cesta, jak nádor slinivky bezpečně odhalit, je vyšetření na magnetické rezonanci či pomocí endosonografie, tedy sondou zavedenou do trávicího traktu. Lékaři upozorňují na to, že vyšetření z krve, na což lákají některé komerční laboratoře, rakovinu slinivky nikdy neodhalí, neukáže se ani při klasickém vyšetření břicha ultrazvukem.

Po operaci musí následovat další léčba, a to nejčastěji cílená radioterapie a chemoterapie. Té však nádor slinivky umí odolávat. „Nádor si vytváří pouzdro, kvůli němuž se lék nedostane přímo do buňky. Za dvacet let nezaznamenala chemoterapie zásadní pokrok, to ale neznamená, že ji vynecháváme,“ vysvětluje Petruželka.