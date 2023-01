Svítící enzym by podle českých vědců mohl nahradit klasické žárovky

Vědci Martin Marek a Martin Toul z Loschmidtových laboratoří RECETOX Přírodovědecké fakulty MUNI popsali inovativní a zároveň udržitelný způsob, jak svítit. Objasnili mechanismus svícení enzymu luciferázy u mořského žahavce, renily fialové, jenž by mohl v budoucnu rozsvítit naše ulice.

Současná energetická krize lidstvo nutí hledat jiné způsoby svícení, které by byly udržitelné a zároveň nezatěžovaly životní prostředí, připomínají výzkumníci z MUNI v aktuální tiskové zprávě. Inspirací vědcům jsou organismy žijící na dně moří a oceánů se schopností produkce a emise „studeného“ světla, tzv. bioluminiscence.

„Zdroje naší planety nejsou bezedné,“ upozorňuje Marek. „Neustále se používají fosilní paliva, která obnovitelná nejsou, a jejich masivní používání má negativní dopady nejen na globální ekosystém, ale též na lidské zdraví. Luminiscenční enzymy by mohly být používány v našich každodenních životech, a nejen v laboratořích, kde se využívají běžně. A právě tím, že jsme detailně zmapovali bioluminiscenční proces na molekulární úrovni, jsme k tomu zase o několik kroků blíže.“

Pomocí metody rentgenové krystalografie se jim podařilo svítící enzym zachytit přímo v akci. Ačkoli byla struktura samotného enzymu již zmapována dříve, Marek a Toul pomocí metody rentgenové krystalografie dokázali tuto strukturu monitorovat i v okamžiku navázání luciferinu, jehož následnou chemickou přeměnou se generuje světlo. Právě to jim umožnilo detailně popsat reakci, ke které v enzymu dochází.

Podle Toula to byla doslova hodinářská práce. „Vyvinuli jsme z enzymu několik možných předků a následně jsme je porovnávali. Díky tomu jsme přesněji pochopili, jak se vyvíjeli jeden z druhého a ve kterých aspektech se postupně zdokonalovali až do podoby dnešního enzymu s vysokou intenzitou emise světla. To nám umožní posouvat nové luciferázy ještě dále a jejich svícení ještě více zefektivnit,“ popsal Toul.