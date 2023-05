Spor o pojmenování školských logopedů se přesunul do Senátu

Senát má podle návrhu programu schůze o novele rozhodnout v čtvrtek 1. června. O dva dny dříve se předlohou bude ještě zabývat senátní školský výbor, jehož doporučení by mělo mít největší váhu.

Změnu názvu profese školských logopedů na speciální pedagogy pro vady a poruchy řeči neúspěšně prosazovala část poslanců v čele s lidovcem Tomem Philippem. Podle nich by si školské logopedy mohla veřejnost plést s klinickými logopedy, tedy se zdravotnickou profesí.

Podle Asociace klinických logopedů ČR by lidé nebyli schopni rozlišit, kdo je zodpovědný za diagnostiku a terapii a kdo je zodpovědný za výchovně-vzdělávací intervenci. Podle Asociace logopedů ve školství ovšem novela jen vymezuje kvalifikační předpoklady školských logopedů, kteří nemají ambice působit jinde než ve školství.

Garance se nebude vztahovat na všechny pracovníky, což kritizovali hlavně zástupci opozice a školské odbory. Podle nich to bude demotivovat asistenty pedagogů či speciální pedagogy.

Učitelé včetně vedoucích pracovníků loni v průměru dostávali podle informací ministerstva školství hrubou měsíční odměnu 48 204 korun. Do dat nebyli započteni vysokoškolští pedagogové. Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů odpovídal podle propočtů ministerstva školství 113 procentům průměrné mzdy v ČR.

Vysokoškoláci budou moci učit podle předlohy po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách jako kvalifikovaní pedagogové i bez učitelského vzdělání.

Podle kritiků to povede k deprofesionalizaci učitelství. Obecnou podporu má naopak zavedení pozice provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy.