Prudce přibylo školáků s vadou řeči. Rodiče nemají čas s nimi mluvit a nechávají to na mobilech

Nějakou poruchu tohoto typu má podle odborníků asi každé páté dítě, byť ne vždy dosáhla závažného stupně. Zhruba procento školáků, tedy 10 tisíc, ji má ale takového rázu, že to vyžaduje odbornou péči.

Plyne to ze statistik ministerstva školství, které má Právo k dispozici. Podle logopedů k odhalení vad přispěla lepší diagnostika. Problémům se věnuje větší pozornost. Svou daň si ale začíná vybírat i uspěchaný životní styl, kdy mnozí rodiče nemají tolik času na komunikaci s dětmi a jejich roli přebírají mobily, televize a další elektronika.

„Dokonce už každé druhé dítě nastupující do 1. třídy ZŠ má nějakou artikulační obtíž. Například nesprávnou artikulaci určité hlásky či hlásek,“ uvedla Včelíková. Dodala, že to nemusí vždy ukazovat na závažný problém.

„Bohužel artikulace je to, co každý slyší a řeší, ale laik už neumí posoudit, proč to tak je. Vzniká tak tlak na správnou výslovnost u dětí, které nejsou zralé, což vede k sekundárním psychickým obtížím,“ upozorňuje Richtrová. Podle ní je nutné děti vhodně vyšetřit a nelpět pouze na tom, zda umí správně vyslovit „ř“.