Školské odbory chtějí víc o desetinu všem

„Řekl, že by chtěl vyjednat náš požadavek, ale že bychom se asi měli potkat někde na ústupové cestě. Ale tou cestou není nula procent,“ řekla Právu místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

O zmiňovaných 10 procent by měly v příštím roce vzrůst mzdy kantorů, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost, už automaticky. Zákon o trvalé fixaci jejich mezd na úrovni 130 procent průměrné mzdy leží v Senátu. Tito učitelé loni pobírali v průměru 48 204 korun hrubého, což činilo 120 procent republikové průměrné mzdy.

Zatím není jasné, jak se bude propočítávat pravidelná valorizace na 130 procent průměru, ale i poslední Bekův nápad, že by se vycházelo z průměrné mzdy z předminulého roku, růst o deset procent zaručuje.

Znamenalo by to, že by se jejich platy příští rok zvedly na 53 024 korun. Ale i o mechanismu propočtů chtějí odboráři s ministrem ještě jednat, protože původní scénáře byly přesnější a velkorysejší. Ministr Bek, který zasedá v Senátu, naznačil možné úpravy. „Každé slovo, které se změní v legislativě, implikuje jiný způsob interpretace toho závazku 130 procent. Pokud ho budeme počítat od prognóz, tak zřejmě vznikne debata, kterou prognózu budeme brát jako závaznou,“ řekl.