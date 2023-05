Úprava pravidel pro asistenty pedagoga v ZŠ se státu prodraží, tvrdí organizace

Úprava vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) by se tak státu podle organizace prodražila. Na platy 3950 nových pedagogů potřebných do speciálních škol by stát vydal asi dvě miliardy ročně a další peníze by stálo postavení dalších škol, protože stávající kapacity jsou plné, uvedla SOFA.

Financování asistentů pedagoga má upravit připravovaná novela školského zákona. Podle vyhlášky o společném vzdělávání dětí ve školách má asistent podporovat učitele při výuce a žáky vést k samostatnosti a k zapojení do činnosti.

V současnosti se asistent přiděluje ke konkrétním handicapovaným žákům. Nově by to mělo být podle předem nastavených parametrů, jako je počet žáků se zvláštními potřebami při vzdělávání, množství tříd ve škole a jejich naplněnost.

Ministerstvo chce stabilizovat počet asistentů

Podle ministerstva má změna sjednotit a zlepšit pracovní podmínky asistentů, snížit administrativní zátěž škol a přinést úspory.

Podle ředitele odboru základního vzdělávání na MŠMT Michala Černého je cílem stabilizovat počet asistentů, kterých dosud přibývalo. V roce 2019 jich na školách podle něj působilo 12 032 a loni 17 545.

Děti do speciálních škol?

Podle SOFA se ale přidělování asistenta podle nových parametrů může státu prodražit. Zatímco nyní je podle organizace jeden asistent na plný úvazek na 1,33 dítěte, po novele by byl jeden asistent na šest dětí.

Pokud by byla novela takto přijata, přišlo by o individuální podporu v běžných ZŠ 24 260 dětí, které by se musely přesunout do speciálních škol. V těchto školách je nyní 3688 tříd a podle organizace jsou na většině míst v Česku plné. Krajské úřady, které tyto školy zřizují a podle školského zákona musí zajistit podmínky pro vzdělávání handicapovaných žáků, by tak musely postavit nové speciální třídy a financovat je.

Pro děti, které by v běžné škole přišly o individuální pomoc asistenta, by podle SOFA bylo potřeba otevřít 1862 nových speciálních tříd. Dětí s lehkým mentálním postižením a těžkými poruchami chování se v jedné třídě může vzdělávat nejvýše 14 a dětí s autismem šest.

O handicapované se ve speciálních školách starají dva až tři speciální pedagogové. Pokud by školáků v těchto zařízeních přibylo, musel by se podle SOFA zvýšit i počet učitelů.

„V systému speciálního školství by bylo třeba nově zafinancovat 3950 speciálních pedagogů, což je téměř polovina stávajícího počtu pedagogů ve speciálním školství, tedy 8507. To by stát stálo přibližně dvě miliardy ročně. Další náklady by si vyžádalo zaměstnání vychovatelů, asistentů pedagoga i nepedagogických pracovníků a dobudování potřebné infrastruktury,“ upozornila SOFA.

Organizace SOFA spolu s dalšími 30 společnostmi a spolky, jako je třeba Člověk v tísni, Meta nebo Spolu, ve společném vyjádření doporučila zachovat v běžných ZŠ i možnost poskytovat asistenta konkrétním školákům se zvláštními potřebami.

Ministerstvo to ale odmítá. „Na to nemůžeme přistoupit, princip parametrizace by tím z našeho pohledu ztratil smysl,“ řekla ČTK dříve mluvčí resortu Aneta Lednová.