S malými génii si učitelé často nevědí rady. Někdy je před třídou srážejí

Dodala, že jejímu dítěti v pedagogicko-psychologické poradně doporučili, aby na hodiny matematiky chodilo do vyšších ročníků. „Samozřejmě se nic nekoná, dítě se nudí a škola neustále řeší jeho ‚rušivé projevy‘. Jako například, když si jej zástupkyně odvedla do kabinetu a cepovala ho slovy: ‚Já ti dám individuální vzdělávací plán, naučíš se uklízet lavici. Dokud budeš na téhle škole, budeš dělat takové úlohy, které ti zadáme my!‘ Tolik k inkluzi mimořádně nadaných dětí v ČR,“ dodala matka.

Dětský klinický psycholog Jan Kulhánek Právu řekl, že z případů, které vidí ve své praxi, vyplývá, že problém je ve vysokém počtu žáků v jedné třídě, z nichž víc může mít speciální potřeby. „Tyto mimořádně nadané děti přicházejí do prvních tříd a jsou napřed. Od učitelů to vyžaduje individuální přístup. V řadě škol to funguje, učitelé jsou šikovní. Ale když se sejde víc dětí, které potřebují větší podporu, někdy učitelům nezbývá kapacita,“ řekl Právu.

Řešením je podle něj sledovat příklady dobré praxe, jak s takovými žáky pracovat. „Děti nejsou motivované dělat to, co ostatní, protože jim to přijde triviální, nudí je to. Někteří učitelé stále bazírují na tom, aby si děti plnily své povinnosti, a teprve potom dostanou další úlohy, a to je pro ně frustrující,“ řekl.