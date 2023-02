Zástupci fakult požadují, aby doplňkové pedagogické studium měly v kompetenci jen VŠ

Zástupci asociací děkanů fakult připravujících učitele podporují změnu v novele zákona o pedagogických pracovnících, která by znamenala, že doplňující pedagogické studium zůstane v jejich gesci. Už dříve totiž akademici vyjádřili obavy, že by novela zákona mohla „způsobit“, že by kvalifikační studium pro budoucí učitele mohly poskytovat vzdělávací agentury, neziskové organizace či komerční firmy.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – ilustrační foto