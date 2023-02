MŠMT: Ve výuce bude po úpravách víc času na prohlubování učiva

„Z hlediska obsahu je cílem upřednostnit hloubku a trvalost porozumění a schopnost aplikace základních pojmů a principů před šíří, tedy množstvím témat. Školy tak budou mít díky disponibilním hodinám zhruba celou pětinu času na prohlubování či rozvíjení vzdělávacího obsahu. U prvních stupňů to bude 15 procent, u druhých pak dvakrát více, tedy 30 procent,“ uvedl předseda skupiny odborníků MŠMT pro revizi tzv. rámcových vzdělávacích programů (RVP) základního vzdělávání Jan Jiterský.

Základním školám se zavedením změn ve vzdělávacích plánech podle ministra pomohou modelové školní vzdělávací programy. K dispozici by měly být tři. První bude nastavený podle předmětů, druhý bude spojovat obory, které k sobě mají tematicky blízko, a třetí bude zaměřený na výuku podle jednotlivých témat.

Ministerstvo počítá s tím, že nový vzdělávací program bude pro žáky v prvním a šestém ročníku povinný od září 2025 a ve všech třídách se podle něj bude učit od září 2029. První školy by mohly výuku upravit od září 2024.

Jak jsme informovali minulý týden, podle České školní inspekce (ČŠI) by měl být nový vzdělávací program pro ZŠ „stručný a jasný“, podle inspektorů by bylo rovněž vhodné snížit administrativní zátěž pedagogů. Cílem má být podle ČŠI mj. to, aby měli učitelé víc času na individuální práci s žáky.