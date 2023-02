Zápisy pro Ukrajince k nástupu do ZŠ a školek budou od června do poloviny července

Zápisy pro ukrajinské děti k nástupu do mateřských škol a do prvních tříd základních škol se letos budou konat od 1. června do 15. července. Konkrétní termín zápisu pro zářijový nástup do školky a do první třídy stanoví ředitel školy. Pořádání speciálního zápisu pro dětské azylanty z Ukrajiny není povinné. Pokud ho ředitel školy nevyhlásí, tak platí pro všechny děti společný termín.

Foto: Václav Pancer, ČTK Z loňského zápisu ukrajinských dětí do prvních tříd (na ZŠ v Nové ulici v Českých Budějovicích)