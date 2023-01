Děkani trvají na požadavku neotevírat učitelskou profesi nepedagogům, napsali otevřený dopis

Asociace děkanů fakult a některé učitelské spolky zopakovaly, že nesouhlasí s plánovaným otevřením učitelské profese lidem bez pedagogického vzdělání. Nadále jim vadí i to, že by kvalifikační studium pro budoucí učitele mohly poskytovat také jiné instituce než VŠ. Umožnit by to mohla navržená novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou zatím v prvním čtení schválili poslanci.

Foto: Břetislav Fiala, ČTK Ilustrační snímek