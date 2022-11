Školské odbory přišly s peticí. Žádají valorizaci platových tarifů pro pedagogy

Českomoravský odborový svaz (ČMOS) pracovníků školství to uvedl na svém webu .

Na valorizaci základní složky platu neboli tarifu pedagogických pracovníků by podle vedení odborového svazu mělo jít alespoň 80 procent z částky, o kterou se platy v roce 2023 mají navýšit.

Takový způsob rozdělení peněz by podle odborářů v čele s předsedou školských odborů Františkem Dobšíkem byl v souladu s programovým prohlášením vlády. V něm se kabinet zavázal, že bude klást důraz na udržení 20procentního podílu nadtarifních složek platu.

„Pouze takové opatření lze považovat za adekvátní současné situaci se zvyšováním cen spotřebního zboží, které dopadá na každého zaměstnance. Přidání do tarifního platu představuje jistotu, že bude alespoň částečně kompenzována inflace a zabrání se nespravedlnosti v odměňování pedagogických pracovníků. Jenom nárokové tarify zaručí, že tuto část platových prostředků nebude možno přesouvat na úhradu různých jiných výdajů,“ píše se v petici .

Uzávěrka petice je 10. prosince, zohledněny budou ještě poslané petiční archy do 15. prosince.

„Na sběr podpisů pod petici je velmi málo času, vzhledem k tomu, že rozhodnutí vlády musí platit od 1. ledna 2023. Budeme se snažit i v tak krátké době získat co nejširší odezvu,“ sdělila v úterý ČTK místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství Markéta Seidlová.

Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů byl loni podle Českého statistického úřadu 46 843 Kč, což odpovídalo 115 procentům průměrné celorepublikové mzdy. Letos by to podle propočtů MŠMT mělo být 113 procent a v roce 2023 asi 110 procent průměru.

V roce 2024 by měl být průměrný plat pedagogů při schválení novely podle odhadů odborářů ve výši 57 151 Kč, tedy 125 procent průměru v Česku. V roce 2025 by byla průměrná odměna pedagoga 60 845 Kč, což by mělo být 127 procent k odhadované průměrné mzdě.