Muži za katedrou berou o tisíce korun více než ženy

Štědrá platová politika posledních let měla mimo jiné přivést do školství více mužů, jenže mzdy pro ně stále nejsou dost atraktivní. Spíše jich ubývá, a zřejmě proto pro ně ředitelé škol vyčleňují více peněz na odměnách, aby si stávající kantory udrželi a přilákali nové.

„Přetrvává stereotyp, že muž je živitel rodiny a žena si to nějak odbude u dětí. A když chlap třeba ve věku do 35 let řeší bydlení, manželku má na mateřské, tak například na hypotéku základní učitelský plat moc nestačí. A vybírá si zaměstnání podle toho, kdo dá víc,“ vysvětlil Hřebecký.