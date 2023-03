Rozpočet VŠ by se měl letos na mzdy mimořádně zvýšit o 901 milionů korun

Rozpočet univerzit by se měl v letošním roce mimořádně navýšit o zhruba 901 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu pracovní skupiny, která se na ministerstvu školství věnuje mzdové politice na vysokých školách. Dokument má k dispozici ČTK. Finance by podle něj měly být určené na odměňování vysokoškolských pedagogů.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Ilustrační foto