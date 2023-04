Roste počet žáků, kteří se obávají přijímaček na střední, zjistil průzkum

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) loni řekl, že by děti v budoucnu mohly posílat vyšší počet přihlášek na SŠ než nyní. Mluvil tehdy až o deseti. V březnu letošního roku podle TN ministr uvedl, že se nyní na úřadu připravuje nový systém přihlášek. Podle něj by žáci podávali jednu přihlášku, na níž by bylo uvedeno více středních škol, na nichž by chtěli studovat.