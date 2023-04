Revoluce v magnetické rezonanci, vědci pořídili 64milionkrát ostřejší snímek mozku

„Je to něco, co nám skutečně umožní nové věci. Můžeme se začít dívat na neurodegenerativní onemocnění zcela jiným způsobem,“ řekl hlavní autor studie G. Allan Johnson, profesor radiologie, fyziky a biomedicínského inženýrství na Dukeově univerzitě v americkém státě Severní Karolína.

Informoval o tom kupříkladu server New Atlas .

Studii vedly vědecké týmy z amerických univerzit pod vedením Johnsona v Dukeově centru pro mikroskopii. Zpráva s podrobnými výsledky byla zveřejněna v akademickém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.