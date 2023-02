Vakcína proti demenci nemusí být utopie

„Myslím, že je to schůdná cesta. Nemyslím si, že to vyléčí Alzheimerovu chorobu, protože k ní existuje několik cest. Ale měli bychom udělat vše, co je v našich silách, abychom tyto různé cesty uzavřeli. Očkování proti virům je rozhodně dobrá cesta, protože je proveditelná, je to něco, co můžeme udělat hned,“ řekl webu Dung Trinh hlavní lékař kalifornského výzkumného ústavu Irvine Clinical Research.