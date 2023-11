Řada lidí netuší, že je ohrožuje selhání srdce. Na problém upozorní rychlý test krevního vzorku

Kardiologové předpovídají, že do roku 2030 v České republice bude asi 450 tisíc osob s touto diagnózou. Mezi nejčastější příznaky srdečního selhání patří dušnost, otoky nohou a únava.

Jestli za zdravotními potížemi nečíhá právě srdeční selhání, to mohou lékaři zjistit z malého vzorku krve. Pokud tento životně důležitý orgán není v pořádku, začne produkovat specifický hormon.

Test může nyní provést praktický lékař, internista a kardiolog, a to rovnou u sebe v ordinaci nebo s pomocí externí laboratoře. Měření peptidu z krve by se mělo dostat i do právě tvořeného Národního kardiovaskulárního plánu.