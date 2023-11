Lékaři v Motole transplantovali srdce tříměsíční holčičce

Nemocnice měla k dispozici speciální transportní obal na dětské srdce, který umožnil jeho převoz. „Je to rozdíl proti předchozím případům, kdy jsme museli přivážet dárce do naší nemocnice, což není vždy jednoduché, a provádět to synchronizovaně na dvou sálech najednou,“ vysvětlil kardiochirurg ze stejného oddělení Petr Bukovský.