Hodinu mu nebilo srdce. Lékařům z VFN se muže podařilo zachránit

„Před 10 až 15 lety by takoví pacienti neměli šanci přežít,“ řekl primář II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN Jan Bělohlávek.

Záchranáři mají auta vybavená resuscitačními pumpami, které pacienta oživují i během převozu do kardiocentra, kde ho převezmou lékaři do péče a co nejrychleji odstraní příčiny srdeční zástavy.