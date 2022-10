První vesmírný turista nemá dost. Dennis Tito chce obletět Měsíc v Muskově lodi

Starship je jinak druhým stupněm vyvíjeného raketového dopravního systému, který bude podle SpaceX schopný do vesmíru přepravovat více než 100 tun nákladu najednou nebo až 100 lidí při výpravách do hlubokého vesmíru. Doplňování paliva v kosmu raketě umožní transportovat posádky či velký náklad na Měsíc a na Mars – a případně i dále do vesmíru.