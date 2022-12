Odbory se s Balašem dohodly. Do tarifu má jít 80 procent peněz na růst platů učitelů

Školské odbory se v pátek s ministrem Vladimírem Balašem (STAN) shodly na potřebě rozdělení peněz na přidání pedagogům mezi základní složky platů a odměny. Mluvčí odborářů Jana Kašparová řekla, že podle dohody by mělo jít do tarifů 80 procent slíbeného navýšení, zbytek do nadtarifů. Dohodu ale ještě musejí potvrdit lídři koaličních stran.

Foto: Petr Horník, Právo Ministr školství Vladimír Balaš (STAN)