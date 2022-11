Rada VŠ kritizuje návrh rozpočtu na příští rok, univerzity chtějí více peněz

Vysoké školy by podle vládou schváleného návrhu rozpočtu měly příští rok získat asi 30,9 miliardy korun, tedy o 2,3 miliardy korun víc než letos.

„Zastropování cen energií a plánovaný nárůst rozpočtu VŠ obsažený v návrhu státního rozpočtu pro rok 2023 ve výši 800 milionů Kč představuje sice jistou pomoc VŠ při řešení energetické krize, nezabrání však výraznému dopadu této krize do financování VŠ a naprosto nelze připustit, aby se nutnost vnitřního dofinancování energetických nákladů na jednotlivých školách negativně promítla do omezování rozsahu či forem výuky,“ uvedlo předsednictvo RVŠ.

Podpořili proto návrh poslanců Karla Raise a Iva Vondráka (oba za ANO), kteří chtějí - při projednávání rozpočtu ve Sněmovně - přesunem peněz v návrhu státního rozpočtu získat pro univerzity o 1,43 miliardy korun víc, než navrhla vláda. Peníze by měly jít podle poslanců na platy univerzitních vyučujících.

Členům RVŠ rovněž vadí, že střednědobé výhledy státního rozpočtu na roky 2024 a 2025 nepočítají ani s 800 miliony korun na úhradu zvýšených nákladů VŠ za energie. Ohrožuje to podle RVŠ rozsah výuky veřejných vysokých škol.

Celkem by výdaje ministerstva školství měly podle vládou schváleného návrhu v roce 2023 činit 263,9 miliardy korun, bez dotací EU by měly proti letošku vzrůst asi o sedm procent. Příjmy ministerstva by měly být v roce 2023 asi 10,4 miliardy korun.