Hygienici se více zaměří na staré školy. Rizikem je azbest či olovo ve vodě

Do budoucna by měl vzniknout Národní azbestový profil, tedy databáze budov, které azbest obsahují. Podle Fošuma je to požadavek Evropské unie, v současné době se diskutuje o tom, zda do databáze zahrnout veřejné nebo i soukromé budovy. ČR podle něj evidenci soukromých nepodporuje. Kdy databáze a navazující soubor opatření, jak se azbestu v budovách zbavit, vznikne, zatím není jasné.