Neviditelná náplast urychlí hojení ran, slibují vědci

Představte si neviditelné zařízení, které může vstoupit do oblasti rány a dodat všechny proteiny a další sloučeniny potřebné k podpoře orgánů nebo krevních buněk, aby rychleji rostly a hojily ránu. Tak přesně by se dala popsat technologie, na které londýnští vědci pracují.

Zásadní změny by to přineslo při léčbě diabetických pacientů se závažnými vředy na nohách. O těch je známo, že se notoricky špatně hojí. Podle britské Národní zdravotní služby (NHS) má jen v Anglii každý rok tyto vředy 60 000 lidí. Mnohé z nich mohou vyústit v amputaci nohy. NHS uvádí, že polovina těchto lidí do pěti let zemře.

Technologie se nazývá TrAPs, což je zkratka pro trakčně aktivovanou zátěž. Je vyrobena z jediného vlákna DNA. Vlákno tvoří složené laso, které obsahuje terapeutickou látku. Ta se při interakci s buňkami rozvine a hojí přímo v místě poranění. TrAPs jsou obsaženy v houbičkách, které se přikládají na části kůže, jež jsou následně inkubovány.

Vědecký tým testuje technologii na zvířatech a také na darované lidské kůži.

Zkrácení doby hojení o 30 procent

„Někdy dostáváme jen vředy na diabetické noze, amputované, ale teď používáme kůži z břišních operací, takže uprostřed uděláme díru, vložíme do Petriho misky a vezmeme houbičky, na které dáme TrAPs,“ vysvětlila Magdalene Ho, jedna z členek týmu.

Podle jejích informací dosavadní experimenty ukazují na 30procentní zlepšení doby hojení.

„Vložíme houbičku do rány a inkubujeme ji šest dní a pak porovnáme, zda houby s naší technologií mají větší růst kůže do houby ve srovnání s těmi bez technologie TrAPs,“ popsala inovaci Ho.

Proteiny se uvolní rovnou do rány

„Takže TrAPs v podstatě aktivují jednovláknovou DNA, která spadá do určité struktury, která zachycuje nebo se váže na určité typy proteinů - podle toho, na co se mají vázat. A ty mají úchyty, za které mohou buňky tahat. A když buňky za rukojeť zatáhnou, lapače se rozpletou jako tkanička a uvolní protein do rány, aby se buňky mohly množit nebo migrovat v závislosti na tom, jaký protein tam dáte,“ dodala s tím, že celá technologie je vytvářena u nich v laboratoři pomocí syntetizátoru DNA.

Právě syntetizátor vytváří molekuly DNA obsahující specifické sekvence nukleotidů, které tvoří základní strukturu DNA. Terapie TrAPs může být navržena tak, aby se specificky připojila k proteinům, na které je zaměřena.

Další z výhod TrAPs je, že se může upravit do různých podob. „Takže pokud je určeno na kůži, může to vypadat jako nějaká větší verze houbiček. Ale pokud je to například v kostech, mohlo by to být v bioaktivním skle, takže by se technologie dala použít pro mnoho různých aplikací,“ řekla Ho.

TrAPs technologie je tak mnohem efektivnější než veškeré současné technologie. Ty jsou totiž převážně ve formě gelu nebo spreje, což znamená, že se do rány příliš neintegrují a velmi rychle degradují.

