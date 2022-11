Návrh na odvolání rektora Univerzity Palackého má akademický senát projednat v prosinci

Návrh na odvolání rektora Univerzity Palackého v Olomouci Martina Procházky by měl univerzitní akademický senát (AS UP) projednat ještě letos. Mělo by na to dojít na nejbližším řádném zasedání, které je v plánu na 16. prosince, řekl ve čtvrtek mluvčí univerzity Egon Havrlant. O přípustnosti návrhu, který podal senát Přírodovědecké fakulty, rozhodli ve středu senátoři v tajném hlasování.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Martin Procházka