Rektoři: Uzavírání VŠ kvůli drahým energiím nyní nehrozí

„Nad šetřícími opatřeními se zamýšlí každý z rektorů na svých vysokých školách. Je to spíše o apelu, abychom zbytečně neplýtvali,“ uvedl předseda ČKR. Výuka na dálku se podle něj nyní nezvažuje. „V této chvíli neplánujeme žádné opatření ve vztahu k online výuce,“ řekl.

V současnosti podle něj není důvodem k zavedení online výuky ani energetická krize, ani další vlna epidemie koronaviru. Výuka na dálku by podle Bareše s sebou nesla úspory jen okolo deseti až dvanácti procent. Vysoké školy by totiž i v případě, že by se studenti učili z domova, musely hradit náklady spojené s výzkumy a granty.