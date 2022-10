Rektor Univerzity Palackého dal výpověď děkanovi přírodovědy

„Byly mi sděleny velmi závažné okolnosti, po kterých proběhla opravdu pečlivá analýza, a musím konstatovat, že při posouzení všech skutečností jsem konal tak, jak jsem konat musel. A to proto, abych zamezil případné další škodě, nedodržování právních předpisů, eliminoval rizika a chránil zájmy univerzity, což je mou povinností jakožto rektora této univerzity,“ řekl v úterý ČTK rektor UP.

„Důvody, které jsou uvedené ve výpovědi, považuji za účelové, zmatečné a z velké části na úrovni hypotetických hrozeb, které by teoreticky mohly vést k újmě UP. Rektorem vznášená obvinění odmítám a nejsem si vědom, že bych porušil nějaké normy. Budu se bránit žalobou. Domnívám se totiž, že výpověď je podána v rozporu se zákonem a důvody uváděné rektorem u soudu neobstojí,“ uvedl na webu fakulty děkan.

Biofyzik Kubala je v čele přírodovědecké fakulty druhé volební období, loni v prosinci obhájil svou funkci. Vedl fakultu v období zatíženém spory kvůli vzniku vysokoškolského ústavu CATRIN, pod jehož křídla přešla špičková vědecká centra fakulty. Podle vedení přírodovědecké fakulty vznik ústavu fakultu poškodil, děkan dlouhodobě kritizuje vyvedení majetku, projektů a zaměstnanců spojených s vědeckými centry. Vedení UP to odmítá a upozornilo na to, že vznik ústavu schválily nejvyšší akademické orgány, a jejich rozhodnutí by se mělo respektovat.