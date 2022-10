MŠMT plánuje zvýšit finanční limity na nákup potravin pro školní jídelny

Aktuální limity stanovují strop na oběd pro strávníka staršího 15 let na 45 korun. Maximální cena oběda pro žáky základních škol (ZŠ) ve věku od sedmi do deseti let je 39 korun, od 11 do 14 let činí 41 korun a pro děti do šesti let 30 korun.