Škola řeší šikanu ukrajinských školáků, pouštěli jim ruskou hymnu

Případ bez konkrétního místa a jména školy zveřejnil na twittrovém účtu starosta nedalekého Tetína Matěj Hlavatý (nezávislý) s odkazem na celorepublikový nešvar zametaný kompetentními úřady pod koberec. „Chtěl bych pogratulovat všem rodičům, který doma naočkovali své děti k tomu, aby ve škole znepříjemňovali život dětem z Ukrajiny. Jste borci. Pouštět jim hymnu russka při příchodu do třídy je fakt super. Doufám, že jste na sebe pyšný. Je mi z vás zle,“ apeluje spontánně na twitteru Hlavatý, jemuž si postěžoval rodič jednoho z ukrajinských žáků. „Řekl, že spolužáci jim pouštěli ruskou hymnu. Poukázat pouze na školu v Bělohradě, jež jinak funguje bezvadně, by ale bylo krajně nespravedlivé. Jde o všeobecný problém, nad nímž mnozí zavírají oči, aby to nemuseli řešit,“ řekl Právu Hlavatý.

Děti v osmé a čtvrté třídě bělohradské základky má mladá azylantka z Volyně Liudmyla Vyndiuková. Ekonomka nedávno přišla do Bělohradu spolu s dětmi za manželem zaměstnaném několik let v Podkrkonoší. „Děti nic neříkaly. Ještě se jich zeptám. Předpokládám ale, že by jim to neuniklo. V české škole se cítí lépe než v ukrajinské, kde leckdy panují poměry jako za Makarenka, což byl mimochodem Ukrajinec,“ tvrdí 34letá Liudmyla.