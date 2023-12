Ke znovuoživení mamutů by mohlo dojít v roce 2028

Po rekonstrukci správného genomu plánují vědci mamutí embryo vložit do dárcovských vaječných buněk slonů. Následně tato vajíčka mimotělně oplodnit a implantovat je do náhradních zvířat. Pokud se vše vydaří, bude důležité naleznout místo, kam bude vhodné tato „znovudivoká“ zvířata vypustit.

Nakonec se ale populace mamutů prý usadí v tundře. Společnost Colossal tvrdí, že chování mamuta srstnatého při hledání potravy by vyživovalo travnaté porosty tundry. Tyto houštiny by zase zachycovaly tuny atmosférického uhlíku a chránily tak tající permafrost (trvale či dlouhodobě zmrzlou půdu). Než se ale zvířata budou moci v tundře potulovat, budou muset výzkumníci splnit ještě řadu milníků.

Nedávný průzkum pracovníků Colossal Biosciences ukázal, že 77 procent z 3012 respondentů odpovědělo pozitivně na otázku, zda by se odborníci měli pokusit přivést tasmánské tygry zpět do australské přírody. To je pro vědce zásadní, protože pokud nedokážou veřejnost ujistit, že vypuštění vyhynulých zvířat zpět do volné přírody bude bezpečné a efektivní, pak je celý jejich projekt odsouzený k zániku.