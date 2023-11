Jak postupovat v případě stávky? Ministerstvo zveřejnilo informace pro ředitele škol

Zaměstnancům, kteří se zapojí do stávky, nenáleží plat. Pokud se škola uzavře, mohou pedagogičtí pracovníci, kteří se do stávky nezapojí, vykonávat nepřímou pedagogickou činnost mimo pracoviště, tedy například se věnovat přípravám či studiu.

Nedostatek peněz ve školách by podle odborů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek.